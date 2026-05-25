رئيس المقاولون العرب السابق: محمد صلاح رفض الانتقال إلى الأهلي قبل رحيله إلى بازل

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، ان محمد صلاح رفض الانتقال إلى الاهلي قبل انتقاله إلى بازل السويسري.



وقال حبيب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: شباب مصر موهوب في كرة القدم ولكنه يحتاج للفرصة، وكان هناك 2 لاعيبة في المقاولون أصدقاء لصلاح وكانا أكثر من صلاح في الموهبة ولكنهما عادا من البرتغال.



وأضاف: صلاح أكثر تأثيرًا في العالم من ميسي وكريستيانو وهذا باعتراف الملكة اليزابيث



وتابع: صلاح تلقى عرضا من الأهلي قبل الانتقال لبازل؛ ولكنه رفض الانتقال للأهلي وقالي أنا هحترف، حمزة عبدالكريم هو خليفة صلاح في أوروبا.