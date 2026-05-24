اللي جاي أحلي يا أسطورة.. علي ربيع يعلق على انتهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وجه الفنان علي ربيع لـ النجم المصري محمد صلاح، رسالة مؤثرة، بالتزامن مع خوضه مباراته الأخيرة بقميص ليفربول الإنجليزي.

ونشر ربيع صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “ياعني خلاص يامو سنين بشجع ليفربول من قلبي دانا كنت حاسس إني مولود هناك..اللي جاي أحلي أكيد يا أسطوره يانجم الكوره”.

وجاءت رسالة علي ربيع تزامنًا مع نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول، بعد مسيرة امتدت 9 سنوات، خاض خلالها مباراته الأخيرة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.