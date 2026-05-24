أحمد شوبير يعلق على وداع صلاح لجماهير ليفربول: رحلة أسطورية للأعظم في التاريخ

علق الإعلامي أحمد شوبير على وداع النجم المصري محمد صلاح لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”:«الوداع الأخير.. محمد صلاح يودع جماهير ليفربول بالدموع، نهاية رحلة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البريميرليج وأحد أساطير ليفربول عبر التاريخ والأعظم في الكرة المصرية، وقريبًا بداية مسيرة جديدة وتاريخ جديد يسطره الملك المصري في ملاعب المستديرة».

وخاض ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”، في ختام منافسات الموسم.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة استمرت لمدة تسع سنوات مع الفريق، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية.

