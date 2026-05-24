أول تعليق من محمد صلاح بعد وداع جماهير ليفربول رسميا

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على رحيله رسميًا من الريدز ونهاية الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "بكيت أكثر من أي وقت في حياتي، صعب للغاية أن تغادر مكانا مثل هذا، تروني قويا وشرسا ولكني طفل صغير في الحقيقة، لم أكن احلم بما حققته ولكني حققته".

وظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة عائلته في ملعب أنفيلد، عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه.

ودّع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز، في لقطة مؤثرة بعد خروجه من مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أساسيا في اللقاء وساهم في هدف قبل خروجه بدقائق بأسيست رائع.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 73 مودعا جماهير ليفربول في اللقاء الأخير له مع الريدز.

يذكر أن محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم مع الفريق الأول.

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ

خط الهجوم: ريو نجوموها - محمد صلاح - كودي جاكبو