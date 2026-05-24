أحمد موسى يشيد بإنجازات محمد صلاح: ظل ضمن المرشحين الكبار بفضل مستواه الثابت

قال الإعلامي أحمد موسى إن النجم المصري محمد صلاح واصل كتابة التاريخ مع نادي ليفربول منذ انضمامه عام 2017، مؤكدًا أن مسيرته امتدت على مدار 9 سنوات حافلة بالبطولات والإنجازات الفردية، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات، إلى جانب تصدره قائمة صناع الألعاب في أكثر من موسم.

مستواه الثابت وتأثيره داخل الملعب

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن صلاح كان دائمًا حاضرًا في سباق الأفضل عالميًا، رغم عدم فوزه بالجائزة، مشيرًا إلى أن اسمه ظل ضمن المرشحين الكبار بفضل مستواه الثابت وتأثيره داخل الملعب.

أفضل هداف في تاريخ النادي

وأوضح موسى أن محمد صلاح سجل 257 هدفًا خلال 442 مباراة بقميص ليفربول، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، مؤكدًا أن اللاعب نجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في سجل كرة القدم العالمية، وأصبح رمزًا لمصر في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن صلاح سيعود خلال الساعات المقبلة إلى مصر للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للمباريات المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة روسيا يوم الجمعة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم، حيث يستهل المنتخب مشواره بمواجهة بلجيكا ثم نيوزيلندا، بقيادة النجم العالمي محمد صلاح.



