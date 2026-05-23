أنا جايلك مخصوص.. حوار ودي بين أحمد موسى وفنان من ذوي الهمم في شارع الفن

أجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا وديا مع فنان تشكيلي من ذوي الهمم في شارع الفن .

ووجه أحمد موسى حديثه لفنان تشكيلي من ذوي الهمم ، :" أنا جايلك مخصوص عشان أشوف الأعمال الجميلة بتاعتك ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يوم الخميس الماضي نزلت شارع الفن في. وسط القاهرة ومصر تحول وسط القاهرة الى مسارح مفتوحة بالمجان".



وأضاف موسى :" شارع الفن تم تدشينه من رئيس الوزراء وتحول إلى مسرح يرتاد عليه الموهوبين وكل ركن في شارع الفن به حكاية".



وتابع :" إحنا شفنا التراث المصري والدولة تستهدف تحويل وسط القاهرة لمسارح وأنصح الجميع بزيارة شارع الفن في وسط المدينة لرؤية العروض الفنية".