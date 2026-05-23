على أنغام الطرب الأصيل.. أحمد موسى يشارك سيدة الغناء في شارع الفن| فيديو

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية في شارع الفن في وسط المدينة، على أنغام الطرب الأصيل.

وشارك أحمد موسى، سيدة الغناء في شارع الفن، في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وأضاف أحمد موسى :" أثناء زيارتنا لشارع الفن رأينا وفد سياحي إسباني ويتم العمل على تطوير الفنادق المتواجدة في وسط المدينة ".

وتابع موسى :" إحنا عندنا صناعات وحرف تراثية مصرية فريدة ورأينا مواهب كثيرة في شارع الفن ".

وأكمل :" راينا شباب وبنات خريجين من كلية فنون جميلة ويقومون بعرض إبداعاتهام في وسط القاهرة ".