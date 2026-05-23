امتداد تجربة شارع الفن إلى الكوربة وأسوان والإسكندرية .. تفاصيل

علقت جيهان زكي وزيرة الثقافةـ على فعاليات شارع الفن في وسط المدينة، قائلا:" رئيس الوزراء وجه بتكرار تجربة شارع الفن وستكون في الكوربة بمصر الجديدة".



وقالت جيهان زكي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وهنعمل تجربة شارع الفن في أسوان والإسكندرية ثم سيتم تكرارها في مختلف المحافظات ".

وأضافت جيهان زكي :" تجربة شارع الفن متواجدة في أشهر الميادين في مختلف دول العالم ، وشارع الفن هدية من البهجة والمعرفة الثقافية ".

وأكملت جيهان زكي :" القاهرة تعتبر عاصمة ثقافية وفنية تاريخية ونعمل على إهداء المواطن هدية ثقافية تسهم في ترسيخ الوطنية وتعزيز الهوية ".



ولفتت جيهان زكي :" تجربة شارع الفن تسهم في إظهار العديد من المواهب المصرية في شتى المجالات الثقافية ".

