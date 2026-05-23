جاري تقييم الفكرة.. محافظ القاهرة: نخطط لتطبيق فكرة شارع الفن في أماكن جديدة

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على فعاليات شارع الفن في وسط المدينة، قائلا:" إحنا عايزين نرجع القاهرة كما كانت قديما ".



وقال إبراهيم صابر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون لتنظيم فعاليات شارع الفن ".



وتابع إبراهيم صابر :" نقدم كل الدعم اللوجيستي المطلوب لشارع الفن كي تستمر في المستقبل ولدينا خطط للاستمرار وتطبيق فكرة شارع الفن في أماكن أخرى بالقاهرة ".

وتابع إبراهيم صابر :" نقوم بتقييم الفكرة ثم يتم تعميمها في أماكن أخرى".

وقال إبراهيم صابر :" شارع الفن متاح للفنون التشكيلية طوال الأسبوع ولكن الاستعراضات الفنية متواجدة أيام الخميس والجمعة والسبت".