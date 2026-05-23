نقابة الصحفيين بالإسكندرية تطلق مسابقة العباقرة لأبناء الزملاء

أعلنت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية إطلاق مسابقة «العباقرة لأبناء الصحفيين»، ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي تنظمها النقابة لأبناء الأعضاء، بهدف الجمع بين المعرفة والترفيه وتنمية روح التحدي والمشاركة بين الأطفال والنشء.

تفاصيل المسابقة

وقالت بسمة الشحات أمين صندوق نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن المسابقة تأتي في إطار حرص النقابة على تقديم أنشطة هادفة ومختلفة لأبناء الصحفيين خلال الإجازة الصيفية، بما يحقق لهم الاستفادة والمتعة في الوقت نفسه.

وأضافت الشحات:

"نسعى من خلال مسابقة العباقرة إلى خلق مساحة ممتعة لأبنائنا تجمع بين الثقافة واللعب والتفكير السريع، وتمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، وإبراز مواهبهم، واكتساب الثقة بالنفس وروح المنافسة الإيجابية."



وأوضحت أن المسابقة تتضمن مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل المعلومات العامة، والأسئلة الدينية، والجغرافيا، والفنون، والرياضة، بالإضافة إلى مسابقات الذكاء وسرعة البديهة، وفقرة الصور والفوازير، وتحديات التقليد والتمثيل وحل الألغاز، بما يناسب مختلف المراحل العمرية.

وأكدت: "حرصنا على تنوع فقرات المسابقة حتى يجد كل طفل المجال الأقرب إليه، سواء في المعرفة أو الإبداع أو سرعة التفكير، ونهدف لأن تكون تجربة ممتعة ومميزة تترك أثراً جميلاً في نفوس الأبناء."

وأشارت إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها وفق ثلاث فئات عمرية، وهي من 5 إلى 7 سنوات، ومن 8 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 16 سنة، لضمان تحقيق منافسة عادلة بين المشاركين.

وقالت الشحات: "نؤمن أن أبناء الصحفيين لديهم طاقات كبيرة تستحق الدعم والاهتمام، ولذلك حرصنا على أن تتوج المسابقة بمنح شهادات تقدير وجوائز للفائزين والمتميزين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التعلم والإبداع."

واختتمت تصريحها مؤكدة أن النقابة مستمرة في تقديم فعاليات متنوعة تستهدف خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية تسهم في تعزيز التواصل بين أبناء الصحفيين داخل الأسرة الصحفية بالإسكندرية.