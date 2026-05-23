قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها
اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة
إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء
أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل
باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم
نقيب الفلاحين: لا علاقة للتقاوي بتلف البطيخ والطماطم.. التغيرات المناخية السبب
مركب مُسيّر يكشف التسريبات البترولية.. تفاصيل 7 مشروعات لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور
وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار
بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات
واشنطن تايمز: إحالة مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلى قيادتي البلدين للحسم
ما حكم قول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» في الركوع؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

فاتوره الكهرباء
فاتوره الكهرباء
محمد غالي

يبحث المواطنون عن طرق سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إتمام عمليات السداد بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو الانتظار أمام منافذ التحصيل.

فاتورة كهرباء

سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين الاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها إلكترونيا، ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات اليومية على المواطنين.

توسيع وسائل الدفع الإلكتروني

وتعمل الوزارة على تنويع قنوات الدفع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وضمان توثيق عمليات السداد إلكترونيا بشكل دقيق وآمن.

وتشمل قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة:

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
تطبيقات الهاتف المحمول.
المحافظ البنكية والإلكترونية.
منافذ الدفع والتحصيل المعتمدة.

سداد فاتورة الكهرباء

وسائل سداد فاتورة الكهرباء

وأتاحت الوزارة عددا من الوسائل المرنة لسداد الفواتير بما يناسب مختلف الفئات، ومن أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.
السداد الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي.
منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد ومصاري وBee وأمان.
نقاط فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
المحافظ البنكية التابعة للبنوك المختلفة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول.
محافظ شركات الاتصالات مثل Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay.
تطبيقات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيق My Fawry.

فاتورة كهرباء

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
4. تحديد شركة توزيع الكهرباء أو المحافظة التابع لها المستخدم.
5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
6. تسجيل اسم صاحب العداد.
7. الضغط على «استعلام» لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.
8. اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد إلكترونيا.

وتعكس هذه الخدمات التطور المستمر في مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، حيث توفر للمواطنين مرونة كبيرة في سداد الفواتير، وتختصر الوقت والجهد، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية حديثة تعتمد على الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

فاتورة الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء بالموبايل سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ييس توروب

أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

ترشيحاتنا

الاطعمة المصنعة

تحذير: المواد الحافظة فى الأطعمة المصنعة تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية| تفاصيل

الطهي

بهارات الشوربة.. ماذا يحدث عند إضافة ورق اللورا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أضرار الإكثار من تناول البطيخ

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد