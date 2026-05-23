أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

يبحث المواطنون عن طرق سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إتمام عمليات السداد بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو الانتظار أمام منافذ التحصيل.

فاتورة كهرباء

سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين الاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها إلكترونيا، ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات اليومية على المواطنين.

توسيع وسائل الدفع الإلكتروني

وتعمل الوزارة على تنويع قنوات الدفع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وضمان توثيق عمليات السداد إلكترونيا بشكل دقيق وآمن.

وتشمل قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة:

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تطبيقات الهاتف المحمول.

المحافظ البنكية والإلكترونية.

منافذ الدفع والتحصيل المعتمدة.

سداد فاتورة الكهرباء

وسائل سداد فاتورة الكهرباء

وأتاحت الوزارة عددا من الوسائل المرنة لسداد الفواتير بما يناسب مختلف الفئات، ومن أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

السداد الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي.

منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد ومصاري وBee وأمان.

نقاط فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ البنكية التابعة للبنوك المختلفة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول.

محافظ شركات الاتصالات مثل Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay.

تطبيقات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيق My Fawry.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4. تحديد شركة توزيع الكهرباء أو المحافظة التابع لها المستخدم.

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

6. تسجيل اسم صاحب العداد.

7. الضغط على «استعلام» لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

8. اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد إلكترونيا.

وتعكس هذه الخدمات التطور المستمر في مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، حيث توفر للمواطنين مرونة كبيرة في سداد الفواتير، وتختصر الوقت والجهد، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية حديثة تعتمد على الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.