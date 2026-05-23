قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا
قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يبحث تعزيز التنسيق بين الكهرباء والقطاعات الخدمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالمهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء ببني سويف، لبحث آليات التنسيق المشترك خلال تنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة لشبكات الكهرباء، بما يحقق التوازن بين ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.


وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع إطار عمل مرن لتنفيذ برنامج الصيانة الأسبوعي والذي يستلزم فصل التيار الكهربائي عن المناطق مدة الصيانة، وذلك من خلال تنسيق مسبق وتحت إشراف المحافظة بين شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات الخدمية الحيوية، خاصة القطاع الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بصورة منتظمة قدر الإمكان أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء أن أعمال الصيانة الدورية تمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على كفاءة واستقرار شبكات الكهرباء، وتساعد على تقليل الأعطال المفاجئة ورفع كفاءة الخدمة وتحسين مستوى الأداء، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ خطط تطوير وصيانة مستمرة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن تعمل على إدارة ملف الصيانة بأسلوب يعتمد على التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات التنفيذية، بما يساهم في تقليل التأثيرات الناتجة عن فصل التيار أثناء أعمال الصيانة، خاصة في المناطق والمنشآت ذات الطبيعة الحيوية والخدمية.

كما تم الاتفاق على أهمية الإخطار الفوري للجهات والقطاعات المتأثرة حال حدوث أي أعطال مفاجئة، مع سرعة البدء في أعمال الإصلاح، حتى تتمكن تلك الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

ووجه المحافظ بأن تقوم الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف بالإعلان بشكل مستمر عن مواعيد الصيانة المقررة أو الأعطال الطارئة، قبل تنفيذ الأعمال وأثناءها وحتى الانتهاء منها وعودة الخدمة لطبيعتها، وذلك في إطار الحرص على إتاحة المعلومات للمواطنين بكل وضوح وشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن المواطن المصري بوجه عام، وأهالي بني سويف بوجه خاص، لديهم دائماً روح التعاون والمساندة عندما تكون المعلومات واضحة ويتم التعامل معهم بشفافية، مؤكداً استمرار المحافظة في تطوير آليات التنسيق بين الجهات المختلفة للتخفيف عن المواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

بني سويف كهرباء بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الأضاحي

استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. فتح المجازر الحكومية مجاناً وتحذيرات من الذبـــ..ح في الشوارع

ايران

خبير عسكري: المبادرات الفردية لا تكفي دون قرار دولي واضح تجاه إيران

اللحوم

قبل عيد الأضحى.. نصائح صحية لتجنب مخاطر الإفراط في اللحوم

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد