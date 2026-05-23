محافظ بني سويف يبحث تعزيز التنسيق بين الكهرباء والقطاعات الخدمية

التقى محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالمهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء ببني سويف، لبحث آليات التنسيق المشترك خلال تنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة لشبكات الكهرباء، بما يحقق التوازن بين ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع إطار عمل مرن لتنفيذ برنامج الصيانة الأسبوعي والذي يستلزم فصل التيار الكهربائي عن المناطق مدة الصيانة، وذلك من خلال تنسيق مسبق وتحت إشراف المحافظة بين شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات الخدمية الحيوية، خاصة القطاع الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بصورة منتظمة قدر الإمكان أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء أن أعمال الصيانة الدورية تمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على كفاءة واستقرار شبكات الكهرباء، وتساعد على تقليل الأعطال المفاجئة ورفع كفاءة الخدمة وتحسين مستوى الأداء، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ خطط تطوير وصيانة مستمرة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن تعمل على إدارة ملف الصيانة بأسلوب يعتمد على التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات التنفيذية، بما يساهم في تقليل التأثيرات الناتجة عن فصل التيار أثناء أعمال الصيانة، خاصة في المناطق والمنشآت ذات الطبيعة الحيوية والخدمية.

كما تم الاتفاق على أهمية الإخطار الفوري للجهات والقطاعات المتأثرة حال حدوث أي أعطال مفاجئة، مع سرعة البدء في أعمال الإصلاح، حتى تتمكن تلك الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

ووجه المحافظ بأن تقوم الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف بالإعلان بشكل مستمر عن مواعيد الصيانة المقررة أو الأعطال الطارئة، قبل تنفيذ الأعمال وأثناءها وحتى الانتهاء منها وعودة الخدمة لطبيعتها، وذلك في إطار الحرص على إتاحة المعلومات للمواطنين بكل وضوح وشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن المواطن المصري بوجه عام، وأهالي بني سويف بوجه خاص، لديهم دائماً روح التعاون والمساندة عندما تكون المعلومات واضحة ويتم التعامل معهم بشفافية، مؤكداً استمرار المحافظة في تطوير آليات التنسيق بين الجهات المختلفة للتخفيف عن المواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.