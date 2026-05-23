فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق

أعلن الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، عدم رحيل لاعبه نيكو باز عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال فابريجاس في تصريحات صحفية: “نيكو باز لن ينضم إلى إنتر ميلان أو أي نادٍ آخر هذا الصيف”.

وأضاف: “أضمن لكم أن نيكو باز لن يلعب إلا لريال مدريد أو كومو، ولن يلعب لأي نادٍ آخر”.

ويمتلك ريال مدريد بندًا يسمح له بإعادة شراء اللاعب مقابل 9 ملايين يورو هذا الصيف، بالإضافة إلى بند آخر بقيمة 10 ملايين يورو في عام 2027، وسيتخذ ريال مدريد القرار النهائي قريبًا بالتشاور مع مدربه الجديد جوزيه مورينيو.