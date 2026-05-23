وزير الخارجية لـ ويتكوف: التمسك بالمسار الدبلوماسي يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت، مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وشهد الاتصال تبادلاً للرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي، وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم.

ومن جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكداً التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.