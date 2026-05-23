غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب اللبناني

شهد الجنوب اللبناني تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا تخللته غارات جوية وقصف وتحركات عسكرية على طول المحور الحدودي، وسط حالة من الترقب والحذر في المناطق المستهدفة.

ففي قضاء مرجعيون، نفذت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش داخل المحال المحيطة بمكان الغارة التي استهدفت سابقًا الطريق بين بلدتي راشيا الفخار والماري، بالتزامن مع استنفار عسكري وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، قبل أن تنسحب القوات لاحقًا وتعود حركة المواطنين والسيارات إلى طبيعتها.

وفي السياق نفسه، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، فيما وجّه جيش العدو "إنذارات" إلى سكان عدد من البلدات والقرى الجنوبية شملت المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش في النبطية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني بالكامل، في وقت تعرضت فيه بلدة جبشيت لغارة اسرائيلية إضافية.

وفي منطقة الزهراني، سجل تحليق منخفض للطيران المسيّر الاسرائيلى فوق بلدتي البيسارية والبابلية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي. أما في صور، فقد أسفرت الغارات التي استهدفت أحد البساتين في منطقة البقبوق شمال المدينة عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة اثنين بجراح.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين أربعة شهداء ونقل جريحين إلى مستشفيات المدينة، فيما بقيت جثة سيدة تحت الأنقاض بسبب تعذر الوصول إليها نتيجة كثافة الغارات المتواصلة.