الجيش الإيراني: المسلمون وأحرار العالم سيتذوقون قريبا طعم الخلاص من شر أمريكا و إسرائيل

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، استعداد القوات المسلحة الإيرانية لـ"التضحية بكل ما تملك" في "مواجهة الأمريكيين والصهاينة".

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر أن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل التوكل على الله ودعم الشعب الإيراني، مستعدة من دون أدنى تردد لفتح خرمشهرات قادمة، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن إيران والإيرانيين والنظام الإسلامي".



وأشار البيان إلى أن شعار "خرمشهر حررها الله" أصبح "مرتكزا لعقيدة تقوم على أن التوكل والمقاومة قادران على إسقاط منظومة الهيمنة العالمية وإدخالها في حالة عجز واستنزاف".

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أن المسلمين وأحرار العالم سيتذوقون قريبا طعم الخلاص من شر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وختم البيان بالتشديد على مواصلة دعم ما وصفه بـ"جبهة المقاومة"، معتبرا أن "الفتوحات المقبلة" ستؤدي إلى مزيد من التغييرات في موازين القوى الإقليمية والدولية.