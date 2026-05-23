طريقة عمل براونيز الكنافة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل براونيز الكنافة، فهي من الحلويات الغير تقليدية وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ و يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير براونيز الكنافة



● نصف كوب زبدة

● نصف كوب شوكولاتة داكنة

● نصف كوب سكر

● 2 بيضة

● نصف كوب دقيق

● نصف كوب كاكاو بودرة

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● نصف ملعقة صغيرة ملح

الكنافة

● 500 جرام كنافة

● 200 جرام زبدة

● 100 جرام عسل

جاناش الشوكولاتة:

● 2كوب شوكولاتة داكنة

● كوب كريمة خفق



طريقة تحضير براونيز الكنافة



تضاف مقادير الكنافة وتقلب وتضاف في قوالب مربعة وتخبز بالفرن.

تضاف مقادير البروانيز وتقلب وتضاف إلى قوالب الكنافة وتخبز مرة أخرى في الفرن.

يذوب الجاناش ويترك ليبرد ويضاف إلى البروانيز وتقدم.