مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمركب صغير قبالة السواحل المصرية، يرفع علم فلسطين، دون وجود أي أشخاص على متنه، بينما كان يحمل بداخله كميات من الأدوية وطعام الأطفال وزجاجات المياه، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وتساؤلات عديدة حول حقيقة الواقعة.

وظهر في الفيديو المتداول مركب يطفو فوق سطح البحر، فيما أكد ناشرو المقطع أن المركب كان محملًا بمساعدات إنسانية متنوعة، شملت أدوية ومستلزمات غذائية للأطفال إلى جانب عبوات مياه، دون العثور على أي أفراد بداخله.

وأثار الفيديو حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار منشورات خلال الفترة الأخيرة تتحدث عن محاولات شعبية لإرسال مساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية ونقص الغذاء والمياه داخل القطاع.