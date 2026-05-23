موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة

​مع اقتراب نهاية الشهر، يتزايد اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف المحافظات بالبحث عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر يونيو 2026.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المصرفية، لتسهيل إجراءات الصرف ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.

و​في هذا التقرير، نستعرض معكم المواعيد الرسمية، أماكن الصرف المتاحة، وحقيقة وجود زيادات جديدة.

​موعد الصرف الرسمي

و​وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يبدأ صرف المعاشات بشكل دوري في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

إلا إنه تقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2026 رسميًا غدا الأحد 24 مايو 2026.

وجاء هذا القرار بتبكير موعد الصرف بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السيولة المالية اللازمة لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك قبل بدء الإجازات الرسمية

أماكن وقنوات الصرف المتاحة

و​أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قنوات ومنافذ متعددة وصديقة للمستخدمين لتوفير الوقت والجهد:

​ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر والموجودة في كافة الميادين والمراكز.

​مكاتب البريد المصري: المنتشرة في جميع القرى والمدن.

​فروع بنك ناصر الاجتماعي.

​المحافظ الإلكترونية: عبر الهواتف المحمولة (فودافون كاش، اتصالات كاش، أورنج كاش، وي كاش).

​منافذ فوري والـ مكاتب الذكية.

​حقيقة وجود زيادة جديدة في معاشات يونيو

و​تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن إقرار زيادة جديدة لمعاشات شهر يونيو، إلا أن مصادر مسؤولة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نفت هذه الشائعات، وأكدت على ما يلي:

​آخر زيادة رسمية: تم تطبيقها بنسبة 15% في وقت سابق بقرار رئاسي حمايةً للمواطنين من التضخم.

​الوضع الحالي: معاشات شهر يونيو ستصرف بالقيم المعتادة الصافية بعد الزيادة الأخيرة دون أي إضافات جديدة لهذا الشهر.

​الموعد القانوني للزيادات: ينص القانون على أن الزيادة السنوية تُقر في شهر يوليو من كل عام، وهو ما لم يصدر به قرار حتى الآن.

و​ناشدت الجهات المعنية جميع أصحاب المعاشات عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.