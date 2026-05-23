لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة

شنت إسرائيل غارات جوية جديدة في لبنان يوم السبت بعد غارات سابقة أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص، وفقًا لوسائل الإعلام والحكومة في بيروت، مستهدفة منطقة بالقرب من الحدود السورية.

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الحكومية أن خمس غارات جوية إسرائيلية وقعت قبيل منتصف الليل بقليل في منطقة النبي سريج الجبلية على مشارف بريتال، والتي نجت من الهجمات منذ وقف إطلاق النار مع حزب الله في 17 أبريل.

أفادت وكالات الأنباء في مدينة صور الجنوبية بسماع دوي انفجارين عندما أصيب مبنى في ضواحي المدينة، ثم مبنى آخر داخلها، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان في الهواء.

في وقت سابق، عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وشرطة البلدية على إجلاء الناس من الحي، مستخدمة مكبرات الصوت لحثهم على المغادرة.

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرين بالإخلاء عبر المتحدث باسمه باللغة العربية، أحدهما لقرية برج رحال اللبنانية، قائلاً إن القوات تعمل ضد حزب الله.

وقال متحدث جيش الاحتلال:إن سكان منطقتين في صور طُلب منهم أيضاً المغادرة، لأنهما "تقعان بالقرب من منشآت حزب الله التي يستعد الجيش الإسرائيلي للعمل ضدها".

فتاة سورية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص يوم الجمعة، بينهم ستة من رجال الإنقاذ وطفل، في تبادل مستمر لإطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان لها: "استشهد ستة أشخاص"، بينهم اثنان من رجال الإنقاذ من جمعية كشافة الرسالة وفتاة سورية، في غارة على قرية دير قانون النهر بالقرب من مدينة صور.

وترتبط هذه الجمعية بحركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

وقالت الوزارة إن غارة جوية سابقة استهدفت بلدة حناوي الجنوبية يوم الجمعة أسفرت عن مقتل أربعة من رجال الإنقاذ التابعين للجنة الصحة الإسلامية المرتبطة بحزب الله.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة أنه قتل شخصين بالقرب من الحدود.

وجاء في منشور على تطبيق تيليجرام: "رصدت مراقبة الجيش الإسرائيلي شخصين مسلحين يتحركان بطريقة مريبة على بعد مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية، في جنوب لبنان".

وجاء في المنشور: "بعد تحديد هويتهم ومراقبتهم المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، تم استهداف الأفراد المسلحين والقضاء عليهم في غارة جوية".

جولة ثالثة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3111 شخصاً منذ بدء الحرب .

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 22 فرداً خلال القتال.

في الأسبوع الماضي، تم تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوماً بعد جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، وهي مناقشات يعارضها حزب الله بشدة.