قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
محمد على

شنت إسرائيل غارات جوية جديدة في لبنان يوم السبت بعد غارات سابقة أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص، وفقًا لوسائل الإعلام والحكومة في بيروت، مستهدفة منطقة بالقرب من الحدود السورية.

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الحكومية أن خمس غارات جوية إسرائيلية وقعت قبيل منتصف الليل بقليل في منطقة النبي سريج الجبلية على مشارف بريتال، والتي نجت من الهجمات منذ وقف إطلاق النار مع حزب الله في 17 أبريل.

أفادت وكالات الأنباء في مدينة صور الجنوبية بسماع دوي انفجارين عندما أصيب مبنى في ضواحي المدينة، ثم مبنى آخر داخلها، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان في الهواء.

في وقت سابق، عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وشرطة البلدية على إجلاء الناس من الحي، مستخدمة مكبرات الصوت لحثهم على المغادرة.

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرين بالإخلاء عبر المتحدث باسمه باللغة العربية، أحدهما لقرية برج رحال اللبنانية، قائلاً إن القوات تعمل ضد حزب الله.

وقال متحدث جيش الاحتلال:إن سكان منطقتين في صور طُلب منهم أيضاً المغادرة، لأنهما "تقعان بالقرب من منشآت حزب الله التي يستعد الجيش الإسرائيلي للعمل ضدها".

 

فتاة سورية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص يوم الجمعة، بينهم ستة من رجال الإنقاذ وطفل، في تبادل مستمر لإطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان لها: "استشهد ستة أشخاص"، بينهم اثنان من رجال الإنقاذ من جمعية كشافة الرسالة وفتاة سورية، في غارة على قرية دير قانون النهر بالقرب من مدينة صور.

وترتبط هذه الجمعية بحركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

وقالت الوزارة إن غارة جوية سابقة استهدفت بلدة حناوي الجنوبية يوم الجمعة أسفرت عن مقتل أربعة من رجال الإنقاذ التابعين للجنة الصحة الإسلامية المرتبطة بحزب الله.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة أنه قتل شخصين بالقرب من الحدود.

وجاء في منشور على تطبيق تيليجرام: "رصدت مراقبة الجيش الإسرائيلي شخصين مسلحين يتحركان بطريقة مريبة على بعد مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية، في جنوب لبنان".

وجاء في المنشور: "بعد تحديد هويتهم ومراقبتهم المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، تم استهداف الأفراد المسلحين والقضاء عليهم في غارة جوية".

جولة ثالثة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3111 شخصاً منذ بدء الحرب .

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 22 فرداً خلال القتال.

في الأسبوع الماضي، تم تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوماً بعد جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، وهي مناقشات يعارضها حزب الله بشدة.

لبنان غارات إسرائيلية غارات مقتل 10 أشخاص حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المركبة الفضائية شنتشو-23

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-23".. غدا

سيتروين 2CV الكهربائية

عودة أسطورية للسيارة الفرنسية الأبطأ لكن بقلب كهربائي

السيارات الغربية المصنعة في الصين

فاينانشيال تايمز: السيارات الغربية المصنعة في الصين تقتحم أسواق أوروبا

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد