الرئيس الصيني يدعو إلى تكثيف جهود إنقاذ المفقودين عقب انفجار بمنجم فحم

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج السلطات المعنية ببذل كافة الجهود لإنقاذ المفقودين وعلاج المصابين جراء وقوع انفجار غاز في منجم فحم بشمال الصين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم "السبت" أن الرئيس شي أمر بتنظيم عمليات إنقاذ بطريقة علمية وبالتعامل الصحيح مع تداعيات الحادث.

كما أمر الرئيس الصيني بفتح تحقيق في الحادث على وجه السرعة، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.

وأكد الرئيس شي أنه ينبغي على السلطات في جميع أنحاء البلاد أن تتعلم دروسا بليغة من الحادث، وتبقى يقظة بشأن سلامة أماكن العمل، وتكثف جهود الكشف عن المخاطر المحتملة والقضاء عليها للحيلولة دون وقوع حوادث كبرى.

وحث الرئيس الصيني على رفع حالة التأهب للطوارئ بينما البلاد على أعتاب موسم الفيضان، وإتخاد تدابير صارمة للسيطرة على الفيضان والإغاثة من الكوارث بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

كانت السلطات الصينية قد أفادت في وقت سابق بمصرع 82 شخصا على الأقل وفقدان 9 آخرين جراء وقوع انفجار غاز في منجم فحم بمقاطعة "شانشي" الواقعة شمال البلاد.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 7:29 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للبلاد. فيما تم احتجاز الشخص المسئول عن الشركة تماشيا مع القانون.