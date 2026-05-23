روائع لا تشيخ .. تفاصيل ليلة استعاد فيها المسرح الكبير صوت النهر الخالد

أحيت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الجمعة، ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال حفل أحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر أعمال «النهر الخالد» التي قدمها الراحل أو تعاون خلالها مع كبار المطربين والمطربات، وشكلت جزءًا من الوجدان الفني المصري والعربي، منها: «الدنيا غنوة»، و«يا خلي القلب»، و«عندما يأتي المساء»، و«فين طريقك فين»، وغيرها من الأعمال الخالدة.

وشارك في إحياء الحفل كل من المطربين محمد حسن، وحسام حسني، ووليد حيدر، وكنزي، وأسماء كمال، الذين قدموا مختارات من روائع عبد الوهاب وسط تفاعل جماهيري كبير.

ويأتي الحفل في إطار جهود دار الأوبرا المصرية للحفاظ على التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، من خلال استعادة أعمال رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل الذاكرة الثقافية والفنية، وترسيخ قيم الهوية والإبداع في المجتمع.