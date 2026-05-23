مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان

في إطار جولته اليوم بمحافظة الجيزة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مدارس الجمهورية الجديدة بحي بولاق الدكرور.

وفي مستهل جولته، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدا أهمية استمرار الجهود المبذولة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بمختلف محافظات الجمهورية، وضرورة الارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يتسق مع توجهات الدولة لبناء نظام تعليمي حديث وتنافسي يواكب المتغيرات العالمية.

وأشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لزيادة عدد المدارس ورفع كفاءة المدارس القائمة، بما يُسهم في زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليص الكثافات الطلابية، لافتاً كذلك إلى جهود تطوير المناهج التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة ولائقة تُعزز مهارات الطلاب.

كما أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن مجمع مدارس الجمهورية الجديدة صرح تعليمي متكامل يقع في منطقتي كفر طهرمس وزنين بحي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، ويضم 6 مدارس جميعها إنشاءات جديدة، هي: مدرسة الثانوية بنات، ومدرسة المهندس شريف إسماعيل الابتدائية، ومدرسة مجدي يعقوب للتعليم الأساسي، ومدرسة المشير طنطاوي للتعليم الأساسي، والمدرسة الفندقية، ومدرسة الدكتور مصطفى السيد الرسمية للغات.

وخلال جولته بمجمع مدارس الجمهورية الجديدة، زار رئيس الوزراء مدرسة الثانوية بنات بكفر طهرمس، حيث استمع إلى شرح من السيدة داليا عبد الرحمن، مديرة المدرسة، التي أشارت إلى أن المدرسة تقع على مساحة 4882 مترا مربعا، وتم الانتهاء منها والتسليم الابتدائي لها في مايو 2025، وتشتمل على 48 فصلا دراسيا، لافتة إلى أن الملحق الأول من المدرسة يضم 27 فصلا دراسيا، بينما يشتمل الملحق الثاني على21 فصلا دراسيا، وتحتوي المدرسة على معامل مطورة، ومكتبة، وغرف للحاسب الآلي، وصالة متعددة الأغراض، ومصلى، ودورات مياه، ..وغيرها.

وخلال جولته، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على كثافة الطالبات داخل الفصول الدراسية، حيث أوضحت مديرة المدرسة أن الفصل الدراسي الواحد يوجد به 40 طالبة، بينما يصل عدد الطالبات في لجان الامتحانات إلى 20 طالبة، وحرص رئيس الوزراء أيضاً على الاطمئنان على انضباط أعمال الامتحانات بالمدرسة، وتوفير مختلف التسهيلات اللازمة للطالبات.

وتفقد رئيس الوزراء منشآت المدرسة، وأشاد بجودة التنفيذ والتجهيزات، ووجه بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وتوفير الصيانة اللازمة للمنشآت والتجهيزات بشكل دوري.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مع عدد من الطالبات، وأشارت إحدى الطالبات إلى استفادتها من "منصة كيريو" اليابانية لتعلم البرمجة، حيث حصلت على دورة تدريبية في مجال البرمجة وتعلم الأكواد، وتمكنت من إنشاء موقع إلكتروني يستعرض إنجازات الدولة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

واستفسر وزير التربية والتعليم من الطالبات حول مدى سهولة التعامل مع المنصة، وأوضحت الطالبات أن المنصة تتسم بالبساطة وسهولة التعامل معها، وأنها تتضمن رابطا لتدريب الطلاب في مجال البرمجة خاصة خلال فترة الإجازة الدراسية.

