نهاية عصر جوارديولا في مانشستر سيتي.. أوروبا تودع أسطورة التدريب الذي غير شكل كرة القدم العالمية.. فماذا قال ملوك اللعبة؟

لم يكن إعلان رحيل بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي، مجرد خبر عابر في سوق كرة القدم، بل بدا وكأنه لحظة تاريخية تطوى فيها صفحة كاملة من أكثر الفترات تأثيرًا وهيمنة في تاريخ اللعبة الحديثة.

فعندما يغادر جوارديولا ملعب الاتحاد بعد 10 سنوات قضاها على رأس المشروع السماوي ، فإن كرة القدم الأوروبية لا تودّع مدربًا ناجحًا فقط بل تودّع أحد أهم العقول التي أعادت تشكيل مفاهيم اللعب والسيطرة والهيمنة التكتيكية خلال العقد الأخير.

ولهذا لم تكن ردود الفعل القادمة من مختلف أنحاء أوروبا مجرد كلمات مجاملة، بل بدت أقرب إلى شهادات تاريخية بحق رجل غيّر طريقة فهم كرة القدم داخل الملعب وخارجه.

رحلة الرجل الذي أعاد اختراع اللعبة

منذ ظهوره الأول مع برشلونة، لم يكن جوارديولا مجرد مدربا يبحث عن الانتصارات فقط بل كان يحمل مشروعًا فكريًا كاملًا.

فقد أدخل إلى الكرة الحديثة، أسلوب الاستحواذ الضغط العكسي البناء من الخلف التحكم في إيقاع المباراة وتحويل المساحات إلى سلاح هجومي كلها مفاهيم ارتبطت باسم المدرب الإسباني قبل أن تتحول لاحقًا إلى مدارس تكتيكية تُدرّس في مختلف أنحاء العالم.

وبعد نجاحه الأسطوري في إسبانيا انتقل جوارديولا إلى بايرن ميونيخ، حيث أعاد صياغة كرة القدم الألمانية بطريقته الخاصة قبل أن يبدأ التحدي الأصعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وفي إنجلترا لم يكتفِ جوارديولا بالفوز بل غيّر صورة النادي بالكامل وحول مانشستر سيتي من فريق منافس محلي إلى قوة عالمية تفرض هيمنتها على أوروبا.

عقد كامل من السيطرة

خلال 10 سنوات فقط صنع جوارديولا حقبة استثنائية داخل مانشستر سيتي ، بعدما قاد الفريق لحصد كل الألقاب الممكنة تقريبًا.

6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا و 3 كؤوس اتحاد و 5 كؤوس رابطة إلى جانب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية كلها أرقام تعكس حجم السيطرة التي فرضها المدرب الإسباني على الكرة الإنجليزية.

لكن الأهم من الألقاب كان الطريقة التي حقق بها تلك الإنجازات ..فجوارديولا لم يصنع فريقًا ينتصر فقط بل صنع منظومة كاملة تقوم على السيطرة المطلقة والاستحواذ الذكي والمرونة التكتيكية حتى أصبح مانشستر سيتي مرجعًا عالميًا لأي فريق يبحث عن كرة قدم حديثة.

توخيل: لقد حطم كل شيء

ردود الفعل على إعلان الرحيل جاءت بحجم تأثير جوارديولا.

المدرب الألماني توماس توخيل وصف تأثيره بأنه فريد من نوعه مؤكدًا أن الرجل غير شكل الدوريات التي عمل بها بالكامل.

وأشار مدرب منتخب إنجلترا، إلى أن جوارديولا قلب مفاهيم اللعبة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، معتبرًا أن حجم الجهد والعزيمة اللذين أظهرهما طوال مسيرته يضعانه في أعلى مستوى ممكن بتاريخ التدريب.

فليك: أفضل مدرب في العالم

أما هانزي فليك مدرب برشلونة الحالي فذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن جوارديولا لا يزال أفضل مدرب في العالم.

فليك أبدى دهشته من قدرة المدرب الإسباني على الحفاظ على نفس الشغف والطموح طوال 10 سنوات داخل نادٍ واحد مشيرًا إلى أن أعظم ما يميز جوارديولا ليس الفوز فقط بل قدرته المستمرة على التطور والتعامل مع أصعب اللحظات.

مانشستر سيتي يودّع مهندس العصر الذهبي

داخل مانشستر سيتي جاءت كلمات الوداع محمّلة بالكثير من الامتنان وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن جوارديولا ترك «بصمة لا تُمحى» في تكوين النادي موضحًا أن تأثيره تجاوز الألقاب ليصل إلى هوية النادي وطريقة عمله.

أما خلدون المبارك فاعتبر أن جوارديولا لم يكتفِ بتطوير مانشستر سيتي فقط بل ساهم في تطوير كرة القدم نفسها بفضل أفكاره الثورية ونهجه المختلف.

في حين وصف فيران سوريانو السنوات العشر مع جوارديولا بأنها امتياز تاريخي مؤكدًا أن إرث المدرب الإسباني سيظل مرجعًا للأجيال القادمة داخل النادي.

ردود فعل الجماهير

ولم تقتصر ردود الفعل على الشخصيات الرياضية والإدارية فقط بل امتدت إلى الجماهير والمشاهير المرتبطين بالنادي.

مغني فرقة أويسس البريطانية ليام جالاجر لخص المشهد بكلمات بسيطة لكنها معبرة: جاء وانتصر.. فليحيا الملك.

وربما كانت تلك العبارة هي الأكثر تعبيرًا عن حالة جمهور مانشستر سيتي الذي عاش مع جوارديولا أعظم فترات النادي تاريخيًا.

ماذا بعد بيب؟

السؤال الأصعب الآن داخل مانشستر سيتي لا يتعلق بما حققه جوارديولا بل بما سيحدث بعد رحيله ..فالمدرب الإسباني لم يكن مجرد مدير فني بل كان العقل الذي يدير المشروع بالكامل من طريقة اللعب إلى فلسفة التعاقدات وحتى الهوية الذهنية للفريق.

ولهذا تبدو مهمة تعويضه شبه مستحيلة مهما كان اسم المدرب القادم .. كما أن رحيله يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مستقبل الهيمنة السماوية محليًا وأوروبيًا خاصة أن الفريق ارتبط بشكل كامل بشخصية جوارديولا خلال السنوات الماضية.

الرجل الذي ترك كرة القدم مختلفة

ربما تختلف الجماهير حول هوية أعظم مدرب في التاريخ لكن ما يبدو شبه مؤكد أن جوارديولا سيبقى واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تطور اللعبة.

فالرجل الذي بدأ رحلته لاعبًا ذكيًا في برشلونة أنهى عقده الذهبي في مانشستر سيتي بعدما غيّر طريقة تفكير أندية ومدربين ولاعبين حول العالم.

ومع نهاية رحلته في إنجلترا تبدو كرة القدم الأوروبية وكأنها تودّع عصرًا كاملًا لا مجرد مدرب حقق الكثير من البطولات.