قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان: طريق عمرو بن العاص ثاني محور مروري حر بالجيزة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

فى أثناء جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محور عمرو بن العاص.

وجدد رئيس الوزراء، خلال تفقد محور عمرو بن العاص، التأكيد على اهتمام الدولة بملف الطرق، وتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوي سواء لتطوير شبكات الطرق القائمة، أو باتاحة طرق ومحاور جديدة، تسهم فى المزيد من الربط بين محافظات الجمهورية المختلفة، أوالمناطق الحيوية، لافتا إلى أن محور عمرو بن العاص، سيسهم فى تحقيق المزيد من السيولة فى حركة المرور بمناطق محافظة الجيزة، وذلك بالنظر لدوره فى الربط بين القوسين الجنوبي والشمالي للطريق الدائري.

وخلال التفقد، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن محور عمرو بن العاص يُعد ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة يربط بين الطريق الدائري الجنوبي والطريق الدائري الشمالي موازياً لمحور الفريق كمال عامر، تنفذه الوزارة من خلال الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى".

وأضافت الوزيرة ، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ محور عمرو بن العاص بلغت نحو 8.95 مليار جنيه، شاملة أعمال نزع الملكية وتعويضات القاطنين، موضحة أن تنفيذه يأتي ضمن مشروعات الطرق القومية في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية بمحافظة الجيزة لتحقيق السيولة في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ المشروع ساهم في رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المحور لخدمة الأهالي ومستخدميه في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية التي تتسبب في معاناة المواطنين وزيادة مسافة الرحلات.

ولفت الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الجيزة، إلى دور محور عمرو بن العاص فى إحداث المزيد من السيولة فى الحركة المرورية بمناطق المحافظة، حيث أنه يمر بأحياء الطالبية، والهرم، بولاق الدكرور، منوها إلى أن محيط المحور يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، سعياً لتعظيم الاستفادة مما يتم تنفيذه من أعمال.    

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه إلى شرح من اللواء مهندس/ بدر حسنى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، خلال تفقد محور عمرو بن العاص، حول ما تم من أعمال به، حيث أشار إلى أن المحور يصل طوله إلى 4,5 كم بعرض 12حارة مرورية، وشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر " 3 حارات مرورية بكل اتجاه"،  وتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، وهو ما سيسهم في تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين في هذا المشروع الحيوي المهم، الذي تم تنفيذه وسط تحديات عديدة، وأصبح جاهزا للافتتاح، والتقط صورة مع الحضور، معبرا عن سعادته باكتمال هذا المشروع.

مدبولي مجلس الوزراء محور عمرو بن العاص رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حفلات دار الأوبرا

فى أبريل ومايو.. حفلات دار الأوبرا ترفع شعار كامل العدد

رامي صبري

فرفوش ولذيذ.. رامي صبري يروج لـ ألبومه الجديد

سمسم شهاب

سمسم شهاب يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء لوالدته في بيان مؤثر

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد