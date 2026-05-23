وزيرة الإسكان: طريق عمرو بن العاص ثاني محور مروري حر بالجيزة

فى أثناء جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محور عمرو بن العاص.

وجدد رئيس الوزراء، خلال تفقد محور عمرو بن العاص، التأكيد على اهتمام الدولة بملف الطرق، وتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوي سواء لتطوير شبكات الطرق القائمة، أو باتاحة طرق ومحاور جديدة، تسهم فى المزيد من الربط بين محافظات الجمهورية المختلفة، أوالمناطق الحيوية، لافتا إلى أن محور عمرو بن العاص، سيسهم فى تحقيق المزيد من السيولة فى حركة المرور بمناطق محافظة الجيزة، وذلك بالنظر لدوره فى الربط بين القوسين الجنوبي والشمالي للطريق الدائري.

وخلال التفقد، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن محور عمرو بن العاص يُعد ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة يربط بين الطريق الدائري الجنوبي والطريق الدائري الشمالي موازياً لمحور الفريق كمال عامر، تنفذه الوزارة من خلال الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى".

وأضافت الوزيرة ، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ محور عمرو بن العاص بلغت نحو 8.95 مليار جنيه، شاملة أعمال نزع الملكية وتعويضات القاطنين، موضحة أن تنفيذه يأتي ضمن مشروعات الطرق القومية في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية بمحافظة الجيزة لتحقيق السيولة في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ المشروع ساهم في رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المحور لخدمة الأهالي ومستخدميه في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية التي تتسبب في معاناة المواطنين وزيادة مسافة الرحلات.

ولفت الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الجيزة، إلى دور محور عمرو بن العاص فى إحداث المزيد من السيولة فى الحركة المرورية بمناطق المحافظة، حيث أنه يمر بأحياء الطالبية، والهرم، بولاق الدكرور، منوها إلى أن محيط المحور يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، سعياً لتعظيم الاستفادة مما يتم تنفيذه من أعمال.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه إلى شرح من اللواء مهندس/ بدر حسنى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، خلال تفقد محور عمرو بن العاص، حول ما تم من أعمال به، حيث أشار إلى أن المحور يصل طوله إلى 4,5 كم بعرض 12حارة مرورية، وشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر " 3 حارات مرورية بكل اتجاه"، وتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، وهو ما سيسهم في تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين في هذا المشروع الحيوي المهم، الذي تم تنفيذه وسط تحديات عديدة، وأصبح جاهزا للافتتاح، والتقط صورة مع الحضور، معبرا عن سعادته باكتمال هذا المشروع.