قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الحزن بعد تداول منشور لـ فتاة شابة، بعد وفاتها عقب أيام قليلة من إعلان فسخ عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وكان آخر ما كتبته الفتاة قبل وفاتها: «تم فسخ عقد قراني.. الحمد لله على خطوات لم تكتمل».

وامتلأ حسابها برسائل النعي والدعاء من أصدقائها والمقربين منها، حيث كتب أحد معلميها: «تلميذتي الخلوقة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها الفردوس الأعلى»، فيما علقت أخرى: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. مش مصدقة، ربنا يغفر لكِ ويرحمك ويرزقك الفردوس الأعلى».

ولم يتم حتى الآن الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين حول إمكانية تعرضها لأزمة نفسية شديدة بعد فسخ عقد القران.

تأثير الحزن على صحة الإنسان

وكما سبق أن تحدث مجدي يعقوب عن تأثير الحزن على صحة الإنسان، مؤكدًا أن الحالة النفسية ترتبط بشكل مباشر بصحة القلب وجودة الحياة.

وخلال ظهوره في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، أشار مجدي يعقوب إلى أن الدراسات الطبية أثبتت أن الحزن الشديد قد يؤثر سلبًا على القلب، فيما تُسهم السعادة والتواصل الإنساني في تحسين الصحة وإطالة العمر.

وأوضح أن هناك حالة طبية تُعرف باسم «متلازمة القلب المكسور»، قد تصيب بعض الأشخاص نتيجة التعرض لصدمات نفسية أو عاطفية قوية، لافتًا إلى أن السعادة بالنسبة له تتمثل في لقاء الناس ومساعدتهم وتلبية احتياجاتهم