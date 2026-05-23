الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب أجواء عيد الأضحى تمتلئ البيوت باللحوم والمشاوي والعزومات، لكن كثيرًا من الأمهات يواجهن مشكلة رفض الأطفال لبعض أطباق اللحوم التقليدية، خاصة القطع الكبيرة أو الأكلات الدسمة التي لا تناسب أعمارهم.

لذلك تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات سريعة وخفيفة يمكن تحضيرها من لحمة العيد بطريقة يحبها الأطفال وتمنحهم في الوقت نفسه عناصر غذائية مهمة للنمو والطاقة.

ويؤكد أطباء التغذية أن اللحوم الحمراء تحتوي على البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12، وهي عناصر مهمة لبناء العضلات وتقوية المناعة وزيادة النشاط لدى الأطفال، لكن يجب تقديمها بطرق صحية تناسب الجهاز الهضمي للصغار.

برجر اللحمة البيتي

يعتبر البرجر من أكثر الأكلات التي يعشقها الأطفال، ويمكن تحضيره بسهولة من لحمة العيد المفرومة، للشيف سارة الحافظ.

 المكونات

* نصف كيلو لحمة مفرومة
* بصلة صغيرة مبشورة
* بقسماط
* بيضة
* ملح وفلفل
* رشة بهارات خفيفة

طريقة التحضير

تخلط المكونات جيدًا وتشكل على هيئة أقراص، ثم تشوى أو تطهى في طاسة بقليل من الزيت، وتقدم داخل خبز صغير مع الجبن والخضار.

مكرونة باللحمة المفرومة

تعد المكرونة من الوجبات السهلة التي يقبل عليها الأطفال بسرعة، ويمكن إضافة اللحمة المفرومة إليها للحصول على وجبة متكاملة.

ويفضل استخدام صلصة طماطم خفيفة مع تقليل التوابل الحارة.

سندوتشات الحواوشي الصغيرة

يمكن استغلال بواقي اللحوم في تحضير حواوشي سريع للأطفال باستخدام الخبز البلدي أو التوست.

ويفضل تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة جدًا حتى يسهل تناولها.

كفتة مشوية في الفرن

الكفتة من الأكلات المناسبة للأطفال لأنها طرية وسهلة المضغ.

 طريقة سريعة

تخلط اللحمة مع البصل والبقدونس والبهارات الخفيفة ثم تشكل أصابع صغيرة وتوضع في الفرن حتى تنضج.

يمكن تقديمها مع البطاطس أو الأرز.

بيتزا اللحمة

من الأفكار المحببة للأطفال أيضًا إضافة قطع اللحمة الصغيرة أو اللحمة المفرومة إلى البيتزا المنزلية مع الجبن والخضار.

وهي طريقة ذكية لجعل الطفل يتناول اللحوم بدون رفض.

أرز باللحمة والخضار

يمكن تحضير طبق سريع يجمع بين الأرز وقطع اللحمة الصغيرة مع الجزر والبسلة، ليحصل الطفل على البروتين والخضروات في وجبة واحدة.

بطاطس باللحمة في الفرن

الأطفال يحبون البطاطس بشكل كبير، لذلك يمكن دمجها مع قطع اللحمة في صينية بالفرن مع صوص خفيف يمنحها طعمًا شهيًا.

نصائح مهمة عند تقديم اللحوم للأطفال

* تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة
* تجنب الدهون الزائدة
* عدم الإكثار من التوابل الحارة
* تقديم الخضروات بجانب اللحوم
* التأكد من طهي اللحمة جيدًا

أطعمة يفضل تجنبها للأطفال في العيد

يحذر الأطباء من الإفراط في تقديم:

* اللحوم الدسمة جدًا
* الطرب والكوارع بكثرة
* الأكلات الحارة
* المشروبات الغازية مع الطعام

لأنها قد تسبب عسر الهضم والانتفاخ للأطفال.

كيف تجعلين الطفل يحب اللحمة؟

يمكن تقديم اللحوم بأشكال مختلفة ومحببة مثل الساندوتشات أو الكرات الصغيرة أو الأطباق الملونة، مع إشراك الطفل أحيانًا في اختيار الوجبة أو تزيين الطبق.

ويؤكد خبراء التغذية أن التنويع في طرق تقديم الطعام يساعد على تحسين شهية الأطفال وتقليل رفضهم للأكلات المفيدة.

