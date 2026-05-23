الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026، حيث يسود طقس ربيعي، ويسود طقس حار إلى مائل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية و حار على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا.

ويكون هناك فرصة لتكون السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22