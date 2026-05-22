محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2025 - 2026، تشهد انتظامًا كاملًا وهدوءًا منذ انطلاقها، دون رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى، في ظل الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي أقرها مجلس الجامعة، والتي تضمنت آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، إلى جانب ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس المختصين داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، فضلًا عن التأكد من جاهزية العيادات الطبية وتواجد الفرق الطبية والتمريضية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة.

محظورات في امتحانات كليات جامعة القاهرة 2026



وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وظروف انعقادها.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بضرورة بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة تمهيدًا لإعلان النتائج في توقيت مناسب.