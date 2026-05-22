الأرصاد تزف بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى

زفّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة وانخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ما يوفر أجواء مناسبة للخروج والتنزه خلال الإجازة.

طقس عيد الأضحى المبارك

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، موضحة أن القيم الحالية أقل من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين مئويتين.

إجازة عيد الأضحى

و أوضحت غانم خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار ستتراوح بين 30 و31 درجة مئوية بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الأجواء ستكون مناسبة لقضاء إجازة عيد الأضحى في مختلف المحافظات.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، مع أهمية ارتداء غطاء للرأس وشرب كميات كافية من المياه أثناء التواجد خارج المنزل.

الإحساس بالأجواء اللطيفة

وأضافت أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستتراوح بين 16 و18 درجة مئوية بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالأجواء اللطيفة والمائلة للبرودة.

هطول أمطار خفيفة على القاهرة

كما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري قبل العيد، مؤكدة أن فرص الأمطار ستتراجع تدريجيًا خلال أيام الإجازة.