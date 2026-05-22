رسالة مؤثرة من محمد موسى بمناسبة عيد الأضحى: ربنا يحفظ مصر وأهلها

وجه الإعلامي محمد موسى تهنئة خاصة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معبرًا عن أمنياته للجميع بالخير والصحة والسعادة في هذه المناسبة المباركة.



روح المحبة والتراحم

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن عيد الأضحى في مصر يحمل دائمًا أجواءً خاصة ومميزة، حيث تمتزج فيه مشاعر الفرحة بلمّة العائلة وروح المحبة والتراحم التي تجمع بين الناس، إلى جانب البهجة التي ترتسم على وجوه الأطفال في أيام العيد.



وأضاف أن أصوات تكبيرات العيد ومشاهد الحجاج على جبل عرفات تمنح الجميع حالة روحانية مميزة، تدفع القلوب للدعاء بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعم السلام والأمان جميع الدول العربية والإسلامية.

تعزيز قيم المحبة والتسامح

وأكد محمد موسى أن العيد يمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح وصلة الرحم، متمنيًا أن يتقبل الله الطاعات من الجميع، وأن يجعل أيام الأمة العربية والإسلامية كلها أفراحًا وأعيادًا وسعادة دائمة.



واختتم تهنئته قائلاً: “كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير.. وعيد سعيد علينا جميعا”.