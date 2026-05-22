مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري

نجح فريق البنك الأهلي في الفوز على فريق فاركو بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري.

وسجل هدف البنك الأهلي اللاعب صلاح بوشامة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 47 ليحتل المركز الثالث بترتيب مجموعة الهبوط، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 22 ليحتل المركز الـ13 ليتأكد هبوطه رسميا لدوري المحترفين.

تشكيل فريق البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت، خالد شيفو، مصطفى الزناري، أحمد متعب.

خط الوسط: أحمد رضا، صلاح بوشامه، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: كريم عادل، ياو أنور.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد طارق سليمان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أسامة فيصل، مصطفى شلبي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادري، هشام صلاح.