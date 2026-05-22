الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تردد بشأن اختفاء بعض أدوية الكلى من الأسواق، مؤكدًا أن السبب يعود إلى تعطل أحد خطوط الإنتاج داخل شركة منتجة لعقار يستخدم لتحفيز كرات الدم الحمراء لدى مرضى الكلى، نافيًا وجود أزمة عامة في سوق الدواء.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تعطل خط الإنتاج تسبب في نقص الكميات المتوفرة من الدواء خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة لتوفير احتياجات المرضى ومنع حدوث أي أزمة.

وأضاف أن المرضى كانوا يحصلون في السابق على الجرعة الشهرية كاملة دفعة واحدة، لكن مع نقص الكميات المتاحة أصبح يتم صرف كميات تكفي لمدة أسبوع فقط، ما تسبب في حالة من القلق بين المرضى وأسرهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه سيتم استيراد جزء من احتياجات الدواء خلال الفترة المقبلة لسد العجز وتلبية احتياجات المرضى، مشيرًا إلى استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما نفى عبدالغفار ما تردد بشأن وجود نقص في اليود المشع داخل معاهد الأورام بمحافظة قنا، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة أي شكاوى متداولة للتأكد من حقيقة الأمر.

