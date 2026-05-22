حرص الفنان مصطفى شعبان، على حضور العرض الخاص لفيلم 7 Dogs، اليوم الجمعة 22 مايو في إحدى سينمات التجمع الخامس.

ويعد هذا أول ظهور لـ مصطفى شعبان، بعد خروج والده من المستشفى أمس الخميس 21 مايو.

وقالت مصادر مقربة للنجم مصطفى شعبان، إن والده خرج من المستشفى اليوم الخميس، بعد تحسن حالته الصحية.

وأضافت المصادر، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية لـ والد مصطفى شعبان، شهدت تحسنا واستقرارا قبل خروجه، وغادر اليوم الخميس المستشفى التي تلقى العلاج بها في التجمع الخامس.

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل درش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.