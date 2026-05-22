بعد 3 أيام .. تفاصيل انتشال جثة طفل سقط في مياه بحر تيرة بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، اليوم، من انتشال جثة طفل غرق في مياه «بحر تيرة»، وذلك بعد 3 أيام من تعرضه للواقعة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق رضوان رضا 3 سنوات، يقيم بقرية السلاهيب، دائرة مركز شرطة الحامول، أثناء لهوه بجوار الكوبري الواقع على «بحر تيرة».

وجه مدير الأمن بتكثيف البحث، وسرعة انتشال الجثة، وتم البحث من قبل الأهالي وقوات الإنقاذ النهري على مدار 3 أيام، وجرى انتشال الجثمان اليوم، ونقله إلى مستشفى الحامول المركزي.

وكشفت التحريات التي جاءت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن الطفل المتوفى كان يلهو بجوار الكوبري فسقط منه الحذاء في المياه وأثناء التقاطه، انزلقت قدمه وسقط في المياه وجرفه التيار ما أدى إلى غرقه، ولا توجد شبهة جنائية.

وتبين من خلال الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 34 أحوال مركز الحامول، إرفاقًا بالمحضر الأصلى رقم 2730 لسنة 2026 إداري مركز الحامول.