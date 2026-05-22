قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحقق في وفاة شاب داخل منزله بالوادي الجديد
الأرصاد تزف بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى
متحدث الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يصدر تحذيراً جديداً بالإخلاء لمنطقة صور في جنوب لبنان
دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات.. بـ 13 كلمة تعيش أحلامك
جلطات السادسة صباحًا.. جمال شعبان يحذر: الإفراط في اللحوم خطر صامت بعد عيد الأضحى
ترامب: الأزمة القائمة مع إيران «ستنتهي قريبًا»
ييس توروب يضع أول مطالبه قبل العودة إلى الأهلي
بعد ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية
حذرت من الذبح بالشوارع.. الزراعة: المجازر تعمل مجانا في العيد تيسيرا على المواطنين
رئيس نادي البنك الأهلي يحسم مصير الرمادي ويكشف موقف أسامة فيصل من الرحيل
أصوات طرق غامضة من داخل صخور في كازاخستان.. ما علاقة يأجوج ومأجوج؟
جدول امتحانات الدور الأول بمراكز إعداد محفظي القرآن لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 3 أيام .. تفاصيل انتشال جثة طفل سقط في مياه بحر تيرة بكفر الشيخ

انتشال طفل غرق في بحر تيرة..
انتشال طفل غرق في بحر تيرة..
محمود زيدان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، اليوم، من انتشال جثة طفل غرق في مياه «بحر تيرة»، وذلك بعد 3 أيام من تعرضه للواقعة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق رضوان رضا 3 سنوات، يقيم بقرية السلاهيب، دائرة مركز شرطة الحامول، أثناء لهوه بجوار الكوبري الواقع على «بحر تيرة».

وجه مدير الأمن بتكثيف البحث، وسرعة انتشال الجثة، وتم البحث من قبل الأهالي وقوات الإنقاذ النهري على مدار 3 أيام، وجرى انتشال الجثمان اليوم، ونقله إلى مستشفى الحامول المركزي.

وكشفت التحريات التي جاءت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن الطفل المتوفى كان يلهو بجوار الكوبري فسقط منه الحذاء في المياه وأثناء التقاطه، انزلقت قدمه وسقط في المياه وجرفه التيار ما أدى إلى غرقه، ولا توجد شبهة جنائية.

وتبين من خلال الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 34 أحوال مركز الحامول، إرفاقًا بالمحضر الأصلى رقم 2730 لسنة 2026 إداري مركز الحامول.

غرق طفل
كفر الشيخ انتشال جثة أخبار كفر الشيخ غرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

عمرو درويش: المواطن اليوم ينتقد وهو آمن بعكس دول أخرى لا تستطيع ذلك

عمرو أديب

عمرو أديب : أقول لصناع 7 دوجز إنه تحدي كبير

أحمد عز

أحمد عز عن فريق عمل 7 دوجز: صعب تجمّعهم على العشاء

بالصور

الصور الكاملة.. النجوم على السجادة البينك للعرض الخاص لفيلم 7 Dogs

العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
العرض الخاص لفيلم 7 Dogs

طريقة تحضير معمول بزيت الزيتون .. حلوى عربية خفيفة وهشة

طريقة عمل معمول بزيت الزيتون
طريقة عمل معمول بزيت الزيتون
طريقة عمل معمول بزيت الزيتون

مراجعة علمية تثير الجدل بشأن فاعلية مكملات فيتامين د لصحة العظام

مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد