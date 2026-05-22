تجاوزات مالية وإدارية.. تقرير رسمي يكشف مخالفات جمعيات زراعية في كفر الشيخ

أعلن المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، رفع تقرير مفصل إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، يكشف عن تجاوزات مالية وإدارية تستوجب المساءلة القانونية الفورية ببعض الجمعيات الزراعية بكفر الشيخ.

وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها إهدار المال العام من خلال صرف أسمدة مدعومة دون وجه حق للمتعدين على الأراضي الزراعية، وكشف تزوير وتلاعب في الحيازات الزراعية ومستندات الملكية الرسمية، فضلاً عن رصد حزمة من التجاوزات التي شابت سير العمل بداخل تلك الجمعيات الزراعية.

بناءً على نتائج الفحص والتدقيق، جارٍ حالياً إحالة كافة التجاوزات إلى الجهات الرقابية والمعنية لإعمال شؤونها قانوناً حفاظاً على أموال الدولة وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين من المزارعين.

وأكد المهندس فخري باز، استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المفاجئة لجميع الجمعيات بنطاق المحافظة قائلاً: "لا تهاون حيال أي مخالفة يتم رصدها وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الفلاح أو إهدار حق الدولة ".

يأتي هذا في إطار السياسة الصارمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ بتشديد الرقابة ورصد أي مخالفات إدارية أو مالية لجان المتابعة الميدانية بيد من حديد على حزمة من المخالفات الجسيمة.