قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو بن جفير يشعل العالم.. نصف مليون إشارة سلبية ضد إسرائيل
مهتز نفسيا.. ضبط شخص تعدى على المارة وحطم سيارات بمصر الجديدة
آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين العقاريين
قادة أوروبيون يدعون إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي العنف
هل تكفي الأضحية مرة واحدة في العمر أم نفعلها كل عام؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز

هرمز
هرمز
القسم الخارجي

يشهد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تطورًا جديدًا في ملف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية؛ بعدما أعلن الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في أبريل الماضي، في خطوة تعكس اتساع نطاق الإجراءات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات الأزمة على حركة الملاحة والطاقة العالمية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن عمليات التحويل جاءت ضمن إجراءات تطبيق الحصار البحري المفروض على إيران، والذي يهدف- وفق واشنطن- إلى منع وصول الإمدادات والحد من حركة الشحن المرتبطة بطهران.

وأوضحت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة السفن العابرة في خليج عمان وبحر العرب ومحيط مضيق هرمز، مع السماح فقط بمرور بعض السفن الإنسانية بعد عمليات تفتيش دقيقة. 

وتشير البيانات الأمريكية إلى تصاعد تدريجي في عدد السفن التي تم إجبارها على تغيير مساراتها خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ أعلنت “سنتكوم” في وقت سابق تحويل مسار 67 سفينة، ثم ارتفع العدد إلى 90 سفينة خلال الأيام الماضية، قبل أن يصل الآن إلى 97 سفينة، ما يعكس تشديدًا متسارعًا في آليات تنفيذ الحصار البحري. 

وبحسب تقارير غربية، فإن البحرية الأمريكية اعترضت كذلك ناقلات يُشتبه في ارتباطها بشبكات نقل النفط الإيراني، ضمن حملة أوسع تستهدف ما تصفه واشنطن بـ”أسطول الظل” المستخدم في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. 

كما تحدثت تقارير عن تعطيل عدد من السفن التي رفضت الامتثال للتعليمات العسكرية الأمريكية في المنطقة. 

وفي المقابل، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها “حصار غير قانوني”، مؤكدة أن أي محاولة لفرض قيود على الملاحة في المنطقة “ستقابل برد حازم”. 

وكان مسؤولون إيرانيون قد شددوا خلال الأسابيع الماضية، على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام حركة التجارة الدولية، متهمين واشنطن بالسعي إلى تقويض المسار الدبلوماسي وزيادة التوتر الإقليمي. 

ويثير هذا التصعيد قلقًا دوليًا واسعًا بسبب الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

 ويرى مراقبون أن استمرار الحصار البحري وعمليات اعتراض السفن قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري والسياسي غير المسبوق. 

مضيق هرمز الجيش الأمريكي ايران الحرب السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة

دعاء الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة 2026.. ردّد أدعية الرزق المستحبة

الدكتور أسامة الأزهري خلال الملتقى

علماء ومفكرون من 53 دولة يشيدون برسائل السلام والاعتدال في ملتقى الحسين

خطيب المسجد النبوي

واجبات وأركان الحج.. خطيب المسجد النبوي يحذر: اجتنبوا ما يضيع أوقاتكم

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد