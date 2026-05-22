السعودية تعلن اكتمال وصول 2500 مستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة، والبالغ عددهم (2500) حاج وحاجة يمثلون (104) دول من مختلف قارات العالم.

ويضم المستضافون هذا العام (1300) حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية والعلماء والدعاة ومختلف شرائح المجتمع الإسلامي من (102) دولة حول العالم، إلى جانب (200) حاج وحاجة من جمهورية ليبيريا.

كما ضم أيضا (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء والمصابين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان.