السياحة والآثار: وصول جميع حقائب الحجاج وتسليم بطاقات نسك

محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة المصريين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج الحالي، تقوم اللجان المختصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، على قدم وساق، وعلى مدار اليوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة وصول الحقائب وتسليم بطاقات نسك لجميع حجاج السياحة المصريين بفنادق إقامتهم.

حج بلا حقيبة

وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن الهدف من تشكيل تلك اللجان هو متابعة تنفيذ منظومة"حج بلا حقيبة" التي تطبقها هذا العام المملكة العربية السعودية على جميع الحجاج الوافدين إليها من الخارج والتي تهدف إلى تسهيل رحلة الحج من خلال نقل الحقائب بشكل مركزي إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تقوم اللجان بالتأكد من استلام جميع حجاج السياحة لحقائبهم.

وأضافت أن تلك اللجان تختص أيضاً بالتأكد من حصول جميع حجاج السياحة على بطاقات نسك والتى تعتبر هى الهوية الرسمية والبطاقة التعريفية المُعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية لكل حاج نظامي داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

كما أوضحت بأنه تم توجيه اللجان المتواجدة بكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة وكذلك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة، بمتابعة وصول الحقائب إلى المطارات، كما تم توجيه اللجان الميدانية بكافة المناطق التي تشهد إقامة حجاج السياحة المصريين، لمتابعة انتظام عملية تسليم الحقائب وبطاقات نسك للحجاج والتأكد من وصولها بصورة آمنة ومنظمة، مع سرعة التدخل لحل أية معوقات قد تطرأ، بما يضمن راحة الحجاج وتخفيف الأعباء عنهم طوال فترة أداء المناسك.

وأسفرت مجهودات تلك اللجان عن وصول كافة الحقائب وتسليم بطاقات نسك لحجاج السياحة الذين وصلوا للأراضى السعودية حتى الآن، ومازالت مجهودات عمل تلك اللجان مستمرة لحين وصول كافة حجاج السياحة والتأكد من استلام كافة حقائبهم وبطاقات نسك.

