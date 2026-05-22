الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دوي انفجارات في محيط منطقة بيت هيلل قرب الحدود اللبنانية

وقوع انفجار ناجم عن مسيّرة انقضاضية في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
وقوع انفجار ناجم عن مسيّرة انقضاضية في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار ناجم عن مسيّرة انقضاضية في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، في تطور أمني جديد يعكس استمرار التوتر على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان. 

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن مسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية وانفجرت داخل منطقة تقع في الجليل الأعلى، وسط أنباء أولية عن احتمال وقوع إصابات مباشرة جراء الحادث.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، سُمع دوي انفجارات في محيط منطقة بيت هيلل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الشمالية تحسبًا لتسلل طائرات مسيّرة إضافية.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة انفجار المسيّرة في منطقة إصبع الجليل، وهي المنطقة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل بمحاذاة الحدود اللبنانية.

وتزامنت هذه التطورات مع حالة استنفار واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي ومنظومات الدفاع الجوي، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الدفاع الجوي حاولت رصد واعتراض الأهداف الجوية القادمة من الجانب اللبناني. كما شهدت المنطقة الشمالية حالة تأهب أمني شملت عدة مستوطنات وبلدات حدودية عقب تفعيل صفارات الإنذار بشكل متكرر.

ويأتي هذا الحادث في سياق التصعيد المتبادل الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، حيث تكررت الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ بين الجانبين.

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن إطلاق مسيّرات انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه أهداف في الجليل الأعلى والغربي، في حين أعلنت جهات لبنانية تنفيذ عمليات استهدفت مواقع عسكرية وتجسسية إسرائيلية على طول الحدود.

ويرى مراقبون أن استخدام الطائرات المسيّرة الانقضاضية بات يشكل تحديًا متزايدًا للمنظومات الدفاعية التقليدية، نظرًا لقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة وصعوبة رصدها في بعض الأحيان. 

كما أن تكرار هذه الهجمات يسلط الضوء على استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة رغم الجهود الدولية الرامية إلى منع توسع المواجهات إلى حرب شاملة بين الطرفين.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه تفاصيل إضافية مؤكدة حول حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار أو طبيعة الهدف المقصود، فإن الحادث يعكس هشاشة الوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واحتمال استمرار التصعيد الميداني في ظل غياب مؤشرات واضحة على التهدئة خلال الفترة الحالية.

