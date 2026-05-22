بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو "بث مباشر" تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على بعضهم بالسب والشتم والتلفظ بألفاظ منافية للأداب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو (4 أشخاص - مقيمين بالإسكندرية) وضُبط بحوزتهم (5 هواتف محمولة) المستخدمة فى تصوير مقاطع الفيديو المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.