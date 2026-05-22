سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة والتي ارتفعت بشكل طفيف في بداية التعاملات، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، خاصة مع تغيرات سعر الدولار وحركة الأونصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

جاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل 7,805 جنيهات للبيع و7,770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل 6,830 جنيهًا للبيع و6,800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 5,855 جنيهًا للبيع و5,830 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم سجل 4,555 جنيهًا للبيع و4,535 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 54,640 جنيهًا للبيع و54,400 جنيه للشراء.

سعر الأونصة اليوم

سجلت الأونصة في السوق المحلية نحو 242,785 جنيهًا للبيع و241,720 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4,522.23 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

ارتفع سعر دولار الصاغة ليسجل 53.69 جنيه مقابل 52.92 جنيه في البنوك، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة تسعير الذهب داخل الأسواق المحلية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها صعود سعر الأونصة عالميًا، وارتفاع سعر دولار الصاغة، وزيادة معدلات الطلب على شراء الذهب، إلى جانب التوترات الاقتصادية العالمية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لقرارات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر.