تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره

أكد الجيش اللبناني ولاء جنوده للمؤسسة العسكرية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في لبنان، من بينهم، ولأول مرة، ضابط في الجيش متهم بتسريب معلومات لحزب الله.

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "نؤكد أن جميع الضباط وأفراد المؤسسة العسكرية يؤدون واجباتهم الوطنية بأعلى درجات المهنية والمسؤولية والانضباط، وفقًا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش".

وشدد على أن "ولاء الأفراد العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم ملتزمون بأداء واجباتهم الوطنية دون أي اعتبارات أو ضغوط أخرى"، مضيفا أنه لم يُبلغ بالعقوبات مسبقًا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 مسئولين مرتبطين بـ حزب الله بينهم السفير الإيراني فى بيروت وأعضاء في البرلمان اللبنانى؛ مُرجعةً سبب القرار إلى سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله يشملون أفرادا ينتمون إلى البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.