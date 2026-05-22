بالتعاون مع جامعة المنوفية.. تنظيم قافلة طبية وتوعوية بقرية زرقان بتلا

نظمت جامعة المنوفية قافلة طبية وتوعوية " بقرية زرقان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 441 حالة بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة ، تستهدف توفير الرعاية الطبية للحالات الأكثر احتياجا والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما شملت القافلة ندوات توعوية ومحو أمية بإجمالي 76 مستفيد.

تأتي تلك القافلة الطبية انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتنميته، وثمن محافظ المنوفية تنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تستهدف في المقام الأول بناء الانسان وتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة له ،مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية والقوافل والمبادرات الطبية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بالتوسع في القوافل الطبية المجانية والوصول بالخدمات الصحية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً ،وفى إطار التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية " قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " لتنفيذ القوافل التنموية المتكاملة انطلاقا من دورها المجتمعي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.