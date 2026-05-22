الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطور مفاجئ بسبب SpaceX.. إيلون ماسك أول تريليونير في العالم

ناصر السيد

قد يُساهم طرح أسهم شركة SpaceX التابعة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للاكتتاب العام خلال ثلاثة أسابيع في ترسيخ ثروته لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو أكبر مبلغ يمتلكه فرد في التاريخ.

إيلون ماسك أول تريليون في التاريخ

سيصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بفضل طرح أسهم شركته SpaceX، المتخصصة في صواريخ الفضاء والذكاء الاصطناعي، للاكتتاب العام، وذلك وفقًا لما ذكره مارتن روجرز، أحد كبار المستثمرين الأستراليين في مجال التكنولوجيا.

قدمت SpaceX هذا الأسبوع طلبًا للإدراج في بورصة ناسداك بقيمة سوقية متوقعة تتراوح بين 1.75 تريليون دولار أمريكي (2.45 تريليون دولار أسترالي) و2 تريليون دولار أمريكي.

بصفته مؤسس SpaceX ومالكًا لـ 42% من أسهمها، تُقدر حصة إيلون ماسك بتريليون دولار على الأقل، استنادًا إلى تقييم مستشاريه الماليين، وهو رقم سيخضع للاختبار إذا بدأت الشركة التداول خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا.

قال روجرز، مؤسس صندوق الاستثمار KTM Ventures: "سيصبح تريليونيرًا، هذا أمرٌ مؤكد".

وأضاف: "إن أسوأ طريقة لخسارة المال هي المراهنة ضد إيلون ماسك".

تبلغ قيمة حصص ماسك في مشاريعه التجارية الأخرى، بما فيها تسلا، حوالي 475 مليار دولار، وهو مبلغ يجعله ليس فقط أغنى شخص في العالم، بل وربما أغنى شخص في التاريخ لم يستمد ثروته من السيطرة على دولة أو إمبراطورية.

