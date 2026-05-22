الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيلون ماسك يعلن تأجيل إطلاق ستار شيب بعد رصد خلل بمنصة الإطلاق

فرناس حفظي

ألغت شركة SpaceX، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الرحلة التجريبية الثانية عشرة لصاروخ “ستار شيب” قبل لحظات من موعد الإطلاق، بسبب مشكلات تقنية تتعلق بدرجة حرارة وضغط الوقود داخل الصاروخ.


وأوضح ماسك، عبر منصة تابعة للشركة، أن فرق الهندسة رصدت أيضاً خللاً في أحد الأذرع الميكانيكية بمنصة الإطلاق، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على إصلاح العطل خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية إعادة محاولة الإطلاق غداً إذا تم الانتهاء من أعمال الصيانة.


ويُعد هذا الاختبار الأول للنسخة الثالثة من صاروخ “ستار شيب”، الذي يتكوّن من مركبة فضائية ومركبة إطلاق أكبر حجماً وأكثر تطوراً من النسخ السابقة.


وتتضمن النسخة الجديدة عدداً من التحسينات التقنية، أبرزها نظام دفع مُعاد تصميمه، وخزان وقود أكبر، بالإضافة إلى نظام عادم مطوّر يهدف إلى تعزيز قدرات الصاروخ على نقل أقمار “ستارلينك” الصناعية إلى الفضاء.

شركة SpaceX إيلون ماسك صاروخ “ستار شيب” مركبة فضائية أقمار “ستارلينك” الصناعية

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

