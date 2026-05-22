ديكورات عيد الأضحى 2026.. أفكار عصرية للمنزل

مع اقتراب عيد الأضحى، تبحث الكثير من الأسر عن أفكار ديكور بسيطة وأنيقة تضيف أجواء مبهجة داخل المنزل، خاصة مع التجمعات العائلية واستقبال الضيوف خلال أيام العيد.

ويعد ركن الضيافة من أبرز الأفكار التي تمنح المنزل لمسة احتفالية، من خلال تنسيق صواني القهوة والحلويات مع الشموع أو الفوانيس الصغيرة، إلى جانب استخدام مفارش بألوان هادئة تناسب أجواء العيد.

كما انتشرت هذا العام ديكورات الهلال والخروف المصنوعة من الخشب أو الورق، والتي يمكن تعليقها على الأبواب والجدران لإضافة طابع مميز يعكس روح المناسبة.

ومن الأفكار الرائجة أيضًا تجهيز ركن صغير للتصوير العائلي باستخدام البالونات وعبارات التهنئة، خاصة للأطفال، لتوثيق أجواء العيد بطريقة مبهجة.

أما سفرة العيد، فأصبحت تحظى باهتمام كبير من خلال تنسيق الأطباق وأدوات التقديم مع لمسات بسيطة من الورود أو النباتات الطبيعية، ما يمنح المكان مظهرًا أنيقًا دون تكلفة كبيرة.

ويؤكد خبراء الديكور أن الإضاءة الدافئة والروائح العطرية الشرقية من أهم التفاصيل التي تمنح المنزل شعورًا بالراحة والبهجة خلال أيام العيد.