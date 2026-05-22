شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

عادت شائعة انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها الشاعر والمنتج فائق حسن لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول عدد كبير من المنشورات التي تحدثت عن وجود خلافات بين الثنائي وانتهاء علاقتهما.

وجاءت هذه الشائعات بعد أيام قليلة من تداول أخبار أخرى تخص فائق حسن، تضمنت اتهامات بالنصب والاحتيال من مذيعة مشهورة، وهي الأخبار التي خرج فائق حسن ونفاها تمامًا، مؤكدًا عدم صحتها.

ورغم الانتشار الواسع لشائعة الانفصال، لم يصدر أي تعليق رسمي مباشر من أصالة أو فائق حسن لحسم الجدل المتداول عبر السوشيال ميديا، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بين الجمهور.

خالد الذهبى يعلق على شائعة طلاق أصالة وزوجها

لكن خلال الساعات الأخيرة، اختار خالد الذهبي نجل أصالة الرد بشكل غير مباشر على الأخبار المتداولة، بعدما نشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام» صورة جمعته بفائق حسن وأنس نصري، وكتب تعليقًا وصف فيه الأخبار المنتشرة بأنها «fake»، في إشارة اعتبرها كثيرون نفيًا واضحًا لشائعة الانفصال.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال الثنائي، إذ سبق أن نفت أصالة في أكثر من مناسبة وجود أي خلافات بينها وبين فائق حسن، مؤكدة أن غيابه عن بعض المناسبات أو الحفلات يعود إلى ضغط العمل والانشغالات المهنية فقط.

زواج أصالة و فائق حسن

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في سبتمبر 2021، وتصدرت علاقتهما مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الزواج، وسط اهتمام دائم من الجمهور والمتابعين بتفاصيل حياتهما الشخصية.