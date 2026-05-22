هند الضاوي: إيران تتجه لمواجهة حاسمة مع أمريكا.. والمنطقة على صفيح ساخن

قالت الإعلامية هند الضاوي إن إيران باتت ترى أن الحفاظ على نفوذها الإقليمي ومستقبلها السياسي يرتبطان بخوض مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن القيادة الإيرانية وصلت إلى قناعة مفادها أن المرحلة الحالية تمثل معركة “وجود أو لا وجود”.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الأوضاع في المنطقة تشهد تصعيدًا غير مسبوق، خاصة مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما تسبب فيه من اضطرابات بالاقتصاد العالمي وأزمات متزايدة في المخزون الاستراتيجي للعديد من الدول، الأمر الذي يهدد بتداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع الملفات السياسية بأسلوب سريع وحاسم، موضحة أنه يمنح مهلات محدودة قبل اتخاذ قرارات مباشرة، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

وأكدت أن إيران لم تعد تتجاوب مع الضغوط الأمريكية، لافتة إلى أن النظام الإيراني يرى أن الحفاظ على نفوذه في الشرق الأوسط لن يتحقق دون مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

إخراج اليورانيوم من البلاد

كما أوضحت أن رفض المرشد الإيراني التفاوض بشأن إخراج اليورانيوم من البلاد يعكس تمسك طهران بخياراتها الاستراتيجية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة.