فضيحة جديدة تهز واشنطن .. «وصفات حلويات» غطاء لتهريب وثائق سرية من فريق التحقيق مع ترامب

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تفاصيل صادمة في واحدة من أحدث الفضائح السياسية داخل واشنطن، بعدما تبين استخدام عناوين عادية مثل «وصفات حلويات» و«مذكرات منزلية» لإخفاء ونقل وثائق سرية مرتبطة بالتحقيقات الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا للتقارير، فإن بعض الملفات الحساسة جرى تداولها داخل فريق التحقيق تحت أسماء بعيدة تماماً عن طبيعتها الحقيقية، في محاولة لتجنب لفت الانتباه أو تسهيل تمرير المستندات دون إثارة الشكوك.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، خاصة مع ارتباطها بوثائق يُعتقد أنها تحتوي على معلومات بالغة الحساسية.



وتسعى الجهات المعنية حالياً إلى معرفة الطريقة التي تم بها إخفاء هذه المستندات، وما إذا كانت هناك مخالفات قانونية أو محاولات متعمدة للتلاعب بالإجراءات المتبعة في التعامل مع الوثائق السرية داخل فرق التحقيق.

القضية أعادت الجدل مجدداً حول الملفات القانونية المحيطة بترامب، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي السابق مواجهة سلسلة من التحقيقات والقضايا التي تضعه في صدارة المشهد السياسي والإعلامي داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، اعتبر مقربون من ترامب أن ما يجري يأتي ضمن حملة سياسية تستهدفه قبل الانتخابات المقبلة، بينما يرى معارضوه أن الواقعة تمثل مؤشرًا خطيرًا على وجود فوضى أو تجاوزات في التعامل مع معلومات حساسة تتعلق بالأمن والسياسة.

وتُعد هذه الفضيحة حلقة جديدة في مسلسل الأزمات السياسية والقضائية التي تشهدها واشنطن، وسط تصاعد الاستقطاب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وترقب واسع لما قد تكشفه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.